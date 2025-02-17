Нью-Йорк, США, 17 февраля, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Великобритания и страны Евросоюза абсолютно недоговороспособны, а потому не могут быть стороной переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 17 февраля заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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Он выступил на заседании по случаю 10-й годовщины принятия резолюции Совбеза ООН 2202, которая утвердила комплекс мер по Минским соглашениям. Страны, которые выступали гарантами этих соглашений, показали, что не могут быть стороной каких-либо договоренностей в будущем, подчеркнул Небензя.

«Они ослеплены пещерной русофобией, маниакальным стремлением нанести поражение нашей стране на поле боя руками остающихся в живых украинцев», — добавил российский дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля МИД Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия потребовали, чтобы Европа участвовала в переговорах по Украине. Они также назвали своей целью, чтобы Киев мог вести диалог с «позиции силы».

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог 15 февраля заявил, что Евросоюз не будет участвовать в переговорах по мирному регулированию. Он объяснил это реалистическими соображениями.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что вместе с ним в переговорах с представителями США в Эр-Рияде будет также участвовать глава МИД России Сергей Лавров. Также к ним может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Во встрече будут участвовать только две стороны.

16 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить войска на Украину, если это будет необходимо. По его словам, такой шаг якобы будет способствовать укреплению безопасности не только Украины, но и королевства.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 3 февраля заявила, что не собирается обсуждать, сокращение военной помощи Украине. По словам главы дипломатического ведомства, вооружение киевского режима должно стать приоритетом для ЕС.