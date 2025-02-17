Санкт-Петербург, 17 февраля, 2025, 18:56 — ИА Регнум. Активисты обратились в комитет культуры Санкт-Петербурга и к губернатору региона Александру Беглову с просьбой отменить концерты народного артиста России Филиппа Киркорова. С такой инициативой 17 февраля выступила правозащитная группа «Радетель».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Творчество Киркорова в значительной степени представляет собой деструктивную идеологию. Просим не допустить его выступления в Санкт-Петербурге», — сказано в документе, опубликованном в Telegram-канале организации.

11 февраля Киркоров заявил, что вернется на сцену после года отсутствия сольных концертов. Он анонсировал два выступления в Санкт-Петербурге. Активисты попросили отменить их из-за эпатажного поведения певца.

В заявлении правозащитники напомнили о скандалах, в которых участвовал народный артист. В том числе, по их мнению, он оскорблял чувства верующих на концертах в 2022 году и был гостем на «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой в конце 2023-го.

Помимо этого, активисты заявили, что Киркоров пропагандирует разврат, девиантное поведение и употребление алкоголя.

«Вы нарушаете закон, из раза в раз совершаете публично аморальные поступки, развращаете нашу молодежь и детей. Исходя из изложенного, просим вас, Филипп Бедросович, покинуть российское публичное пространство. Ваше время ушло», — заключили общественники.

Ранее, 30 января, общественное движение «Ветераны России» потребовало приостановить в стране гастроли Киркорова из-за его выступления на свадьбе в Нью-Йорке. Активистов возмутило, что в Нью-Йорке музыкант выступал на сцене с бывшей падчерицей Кристиной Орбакайте, позиция которой в отношении спецоперации вызывает много вопросов у общественников.

Как сообщало ИА Регнум, дресс-код скандальной вечеринки Ивлеевой в «Мутаборе» требовал от участников быть в полуобнаженном виде. В их числе оказались многие звёзды эстрады и знаменитости, в том числе Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган, Ольга Орлова и другие.

Вечеринка вызвала широкий общественный резонанс. Позже Ивлеева принесла извинения и заявила, что осознала свою ответственность за произошедшее.

Первым из участников, оправдавшимся за участие в «голой вечеринке», оказался Киркоров. Он рассказал пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, что обещал Ивлеевой прийти на мероприятие, так как она снималась в его клипе, но потом, узнав детали вечеринки, передумал и быстро с нее ушел. Он признал, что ошибся с выбором мероприятия. Вслед за Киркоровым публично извинились и другие.