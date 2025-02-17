Нью-Йорк, США, 17 февраля, 2025, 18:45 — ИА Регнум. С приходом Республиканской партии к власти в США появились шансы на то, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться. Об этом 17 февраля заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании, приуроченном к 10-й годовщине принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Минские соглашения.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Все мы видим, какие процессы происходят сегодня в мире после прихода к власти республиканской администрации в США. Как мы и призывали на протяжении многих последних месяцев, в игру, наконец, активно включилась дипломатия. Появились шансы на то, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения сами по себе не являются гарантиями его урегулирования. По его словам, это важнейший урок Минских соглашений, который должны усвоить те, кто будет работать над новыми контурами возможных договорённостей.

Небензя добавил, что сегодня «европейские политические карлики» не скрывают, что в случае прекращения огня они намерены заняться перевооружением Украины и готовить её к возобновлению конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа длилась около полутора часов. Лидеры обсудили, в частности, украинский конфликт и согласились с тем, что его можно разрешить мирными переговорами. Российский лидер подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник российского лидера Юрий Ушаков проведут переговоры с представителями американской администрации в Эр-Рияде. Планируется, что они обсудят перспективы восстановления двусторонних отношений, урегулирование конфликта на Украине, а также организацию возможной встречи Путина и Трампа.

Лавров выразил готовность выслушать позицию представителей США и передать её российскому руководству, которое определит дальнейшие шаги. Дипломат также подчеркнул, что Россия не пойдет ни на какие уступки в ходе разрешения украинского кризиса.