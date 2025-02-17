Вашингтон, 17 февраля, 2025, 18:45 — ИА Регнум. Будущая Украина должна быть демилитаризованным и нейтральным государством. Об этом 17 февраля заявил постпред при ООН Василий Небензя.

Yuki Iwamura/AP/TASS

«Будущая Украина должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы», — произнёс он в ходе заседания СБ ООН.

Дипломат отметил, что прекращение огня и заморозка конфликта на Украине не могут быть гарантиями его урегулирования.

Как сообщало ИА Регнум, Небензя также допустил, что с приходом к власти в США республиканцев появились шансы на скорое завершение «горячей фазы» украинского кризиса.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля заявил, что Вашингтон считает нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших её в 2014 году и позднее, а также вступление Украины в НАТО по итогам переговоров о завершении конфликта. Президент США Дональд Трамп наследующий день поддержал заявления шефа Пентагона о маловероятном вступлении Украины в альянс.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ должны покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.