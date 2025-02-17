Москва, 17 февраля, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал фриком руководителя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена.

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

На церемонии закрытия форума немецкий политик расплакался во время заключительной речи. Причиной стало выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса, которое, по словам Хойсгена, показало, что трансатлантическая общая ценностная база больше не является общей.

«Редкостный фрик», — написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter), комментируя видео с церемонии закрытия.

В оригинале российский политик использовал слово «freak», которое имеет несколько вариантов перевода, в числе которых «чудак», «ненормальный» или «уродец».

Как сообщало ИА Регнум, Хойсген заявил, что Мюнхенская конференция стала европейским кошмаром и вызвала глубокие трещины в трансатлантическом альянсе между США и Европой. Он также добавил, что Россию не надо «умиротворять», так как «эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала конференцию утренником в психдиспансере. Почему русофоб пролил слёзы, так и непонятно, отметила дипломат. Вариантов она предложила два — показать силу слабости или расплакаться от собственного очередного вранья.

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, назвал Хойсгена жалким.