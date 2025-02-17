Москва, 17 февраля, 2025, 18:40 — ИА Регнум. Работающих женщин со средним образованием и в возрасте от 25 до 44 лет можно назвать «классической жертвой» кибермошенников в 2024 году, следует из данных ежегодного опроса Центробанка России.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В 2024 году чаще всего на уловки злоумышленников попадались женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием. Как правило, это городские жительницы, которым следует внимательнее относиться к соблюдению правил киберзащиты: использовать надежный пароль, не сообщать посторонним данные банковской карты или коды из СМС-сообщений. В прошлом году среди пострадавших незначительно выросла доля пожилых людей», — говорится в материале ЦБ.

Также отмечается, что 34% граждан, прошедших опрос ЦБ, сталкивались с разными видами кибермошенничества, при этом 9% из них всё же попались на удочку аферистов и лишились денег.

Помимо этого, телефонное и СМС-мошенничество, а также мошенничество с помощью мессенджеров по-прежнему остаются любимыми механизмы для работы мошенников. Кроме того, обманутые стали чаще заявлять о хищениях: 42,8% обращались в свой банк, 30% — в полицию.

Как передавало ИА Регнум, правительство России вводит обязательную маркировку звонков для борьбы с телефонными мошенниками.

10 февраля вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что правительство провело анализ наиболее распространённых мошеннических схем и на основе этого разработало десятки мер по противодействию. В частности, кредитные организации, операторы связи, маркетплейсы будут обязаны внедрить опцию по авторизации на сайте через биометрическую систему. При этом использование данного способа будет добровольным.

Президент России Владимир Путин 8 февраля поручил правительству РФ совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины и из других недружественных государств. В частности, ведомствам предписано представить предложения по повышению уровня идентификации номеров, с помощью которых представители органов власти контактируют с гражданами.

19 декабря на ежегодной прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин призвал россиян сразу бросать трубку, если при звонке незнакомца речь заходит о деньгах.