Москва, 18 февраля, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Проектный офис развития Арктики (ПОРА) представил результаты масштабного социологического исследования, посвященного качеству жизни в северных регионах. Результаты опроса показали, что наибольшую удовлетворённость жизнью демонстрируют мужчины, люди среднего возраста, а также те, кто недавно переехал в Арктику.

Пресс-служба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Большая часть жителей Арктики довольны условиями жизни — исследование

Большая часть (75%) респондентов заявили, что они довольны условиями жизни. Наиболее высокий уровень удовлетворённости зафиксирован среди жителей Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Мурманской области и Республики Саха (Якутия). Наиболее позитивно оценивают жизнь в регионе те, кто проживает в Арктике менее года: 82% из них довольны условиями и не планируют уезжать. Среди тех, кто живет на Севере дольше, этот показатель составляет 71–74%, а среди коренных северян превышает 75%.

Мужчины в целом оценивают качество жизни в Арктике выше, чем женщины. Наибольший уровень удовлетворённости зафиксирован в возрастной группе 30–45 лет: 48% респондентов из этой категории заявили, что довольны своей жизнью и не рассматривают возможность переезда. Среди молодежи (18–29 лет) наблюдаются противоречивые настроения: 35% довольны качеством жизни и не планируют уезжать, однако 49% рассматривают такую возможность, чаще всего из-за сложностей с трудоустройством и бытовыми условиями.

«Результаты опроса подтверждают стереотип, что Арктика — это суровый край для настоящих мужчин. Действительно, мужчины в среднем лучше женщин оценивают удовлетворенность от жизни в Арктике», — отметил генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Максим Данькин.

Пресс-служба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Большая часть жителей Арктики довольны условиями жизни — исследование

Он пояснил, что Арктика остается территорией возможностей, но восприятие жизни здесь сильно зависит от возраста, пола и социального положения.

«Мы видим, что люди, которые недавно переехали, оценивают свои перспективы наиболее позитивно. Это говорит о правильности выбранного вектора государственной политики по привлечению новых жителей», — добавил Данькин.

По словам Данькина, тот факт, что среди молодёжи сохраняется высокий уровень миграционных настроений, указывает на необходимость дополнительных мер по улучшению условий жизни и созданию новых рабочих мест.

Ключевыми факторами, влияющими на качество жизни в Арктике, остаются здравоохранение, образование, условия труда, сфера ЖКХ и социальная защита.

Опрос также выявил низкую информированность населения о мерах государственной поддержки. Наиболее известной программой остается «Арктическая ипотека» — о ней знают 30% опрошенных, при этом 45% оценивают ее положительно. «Арктический гектар» знаком 26% респондентов, однако часть из них отмечает инфраструктурные сложности. Остальные программы, такие как «Резидент Арктической зоны», «Единая арктическая субсидия» и «Мастер-планы», известны лишь 5–15% населения.

Результаты исследования подчеркивают важность комплексного подхода к развитию северных территорий. Несмотря на высокий уровень удовлетворённости среди определенных групп населения, улучшение социальной инфраструктуры, жилищных условий и доступности рабочих мест остается приоритетной задачей для дальнейшего повышения качества жизни в Арктике.