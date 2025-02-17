Киев, 17 февраля, 2025, 19:30 — ИА Регнум. В киевской школе ученики показали сценку с избиением сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК). Соответствующее видео опубликовал начальник управления коммуникаций командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Саранцев 17 февраля.

На кадрах видно, как на сцену выходит молодой человек в военной форме с надписью «ТЦК», затем другой парень наносит ему удар по лицу, после чего «военком» падает на пол. Представление сопровождается смехом зрителей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3948181" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В киевской школе ученики показали сценку, как «сотрудника ТЦК» отправляют в нокаут ударом в лицо

Военный указал, что считает произошедшее в общеобразовательной школе № 309 кризисом понимания: дети не знают, кто враг, а кто — защитник.

«Как мы дошли до того, что мобилизация… стала предметом высмеивания на уровне школьных мероприятий? И если в головах украинских детей украинский военный — враг, а «втащить» ему — проявление героизма, то всем нам — огромная жирная «двойка»… С точки зрения морали это очень позорно, это вопиющий факт», — написал Саранцев в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года киевские власти ужесточили меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также допустил к призыву на службу некоторые ранее негодные категории граждан.

Сообщения о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте ежедневно появляются в украинских СМИ. Также в интернете публикуют многочисленные кадры, на которых сотрудники ТЦК избивают мужчин и сажают в микроавтобусы. Также в украинский обиход вошли слова «бусификация» и «людоловы».

15 февраля издание «Страна. ua» рассказало об украинке, сын которой погиб на фронте после мобилизации и которая устроила взрыв рядом с военкомами. В результате инцидента сама женщина и один из сотрудников ТЦК погибли на месте, еще от шести до восьми человек получили ранения.

Кроме того, 6 февраля отставной полковник украинской армии Роман Свитан предупредил, что мобилизованные после возвращения с фронта будут мстить военкомам. Он не исключил, что сотрудников ТЦК будут расстреливать из пулемётов.