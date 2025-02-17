Вирджиния, США, 17 февраля, 2025, 18:48 — ИА Регнум. Американская актриса Джулианна Мур, обладательница именной звезды на голливудской «Аллее славы», сообщила, что её книга «Клубника с веснушками» (Freckleface Strawberry) была запрещена в школах, находящихся в ведении министерства обороны США. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Global Look Press/Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com

«Обидно, что теперь дети военных (кем была и я сама) не смогут прочитать книжку, написанную той, чей жизненный опыт похож на их собственный. В ней нет ничего спорного или провокационного, чтобы запрещать её», — заявила актриса.

По словам актрисы, книга представляет собой иллюстрированную полуавтобиографическую историю о семилетней девочке, которая стесняется своих веснушек, но со временем учится принимать свою внешность, осознавая, что каждый человек уникален. Джулианна выразила недоумение в связи с этим решением и отметила, что её огорчает подобный запрет.

Она подчеркнула, что не могла предположить, что подобное произойдёт в стране, где свобода слова и самовыражения гарантированы Конституцией.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля 2024 года пресс-служба Роскомнадзора (РКН) заявила, что с 2020 года видеохостинг YouTube, принадлежащий американской корпорации Google, заблокировал более 200 российских каналов.

По данным ведомства, среди заблокированных ресурсов — каналы государственных СМИ, а также страницы известных российских писателей и артистов, которые публично поддерживали политику России и действия властей.

В Роскомнадзоре отметили, что такие ограничения со стороны видеохостинга являются недопустимыми, поскольку представляют собой акт цензуры и противоречат основным принципам свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.