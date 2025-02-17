Москва, 17 февраля, 2025, 18:20 — ИА Регнум. На переговорах представителей России и США в Эр-Рияде стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. Об этом 17 февраля заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Сейчас вопрос состоит в том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами», — рассказал он Первому каналу перед вылетом в Эр-Рияд.

Ушаков назвал деловым настрой российской делегации перед переговорами с США в Саудовской Аравии.

«Посмотрим. Задачи нам более-менее ясны, поэтому будем исходить из этого», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и Ушаков проведут переговоры с представителями американской администрации в Эр-Рияде. Планируется, что они обсудят перспективы восстановления двусторонних отношений, урегулирование конфликта на Украине, а также организацию возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Лавров выразил готовность выслушать позицию представителей США и передать её российскому руководству, которое определит дальнейшие шаги. Дипломат также подчеркнул, что Россия не пойдет ни на какие уступки в ходе разрешения украинского кризиса.

12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Беседа длилась около полутора часов. Лидеры обсудили, в частности, украинский конфликт и согласились с тем, что его можно разрешить мирными переговорами. Российский лидер подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

20 января Путин напомнил о готовности России к переговорам по разрешению конфликта на Украине. Глава государства подчеркнул, что целью таких переговоров должен стать долгосрочный мир, а не временное перемирие. Он также отметил, что диалог должен строиться на принципах равноправия и взаимного уважения.