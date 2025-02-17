К делегации РФ на переговорах с США может присоединиться глава РФПИ
Москва, 17 февраля, 2025, 18:15 — ИА Регнум. В состав российской делегации, которая будет участвовать в переговорах с представителями США в Эр-Рияде, может также войти глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом 17 февраля сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«С нашей стороны будет, естественно, министр иностранных дел [РФ Сергей Лавров], я. А по экономическим вопросам может присоединиться еще Кирилл Дмитриев», — заявил Ушаков в эфире Первого канала.
Он также рассказал, что в переговорах будут участвовать только две стороны: Россия и США.
Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Лавров и Ушаков 18 февраля проведут переговоры в Эр-Рияде с представителями администрации США. На повестке дня стоят вопросы восстановления отношений между двумя странами, урегулирование конфликта на Украине и потенциальной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Лавров 17 февраля отметил, что в США поднимают вопрос о территориальных уступках, которых ожидают от России в ходе переговоров. Министр отверг возможность того, что Москва пойдет на это. Украинские военные на подконтрольных Киеву территориях ведут себя хуже, чем вели себя нацисты на оккупированных территориях в ходе Великой Отечественной войны, подчеркнул министр.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал на то, что глава киевского режима Владимир Зеленскийнелегитимен. Российский лидер напомнил, что в Конституции Украины нет положений, позволяющих продлевать полномочия президента, даже в условиях военного положения. Единственным легитимным органом власти на Украине, по словам президента, остается Верховная рада, так как ее полномочия могут быть продлены, согласно законодательству.
В январе 2025 года Путин подчеркнул, что целью переговоров по разрешению конфликта на Украине должен стать долгосрочный мир, а не временное перемирие. Он отметил, что диалог необходимо строить на принципах равноправия и взаимного уважения.