Москва, 17 февраля, 2025, 18:15 — ИА Регнум. В состав российской делегации, которая будет участвовать в переговорах с представителями США в Эр-Рияде, может также войти глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом 17 февраля сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

ИЗВЕСТИЯ Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

«С нашей стороны будет, естественно, министр иностранных дел [РФ Сергей Лавров], я. А по экономическим вопросам может присоединиться еще Кирилл Дмитриев», — заявил Ушаков в эфире Первого канала.

Он также рассказал, что в переговорах будут участвовать только две стороны: Россия и США.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Лавров и Ушаков 18 февраля проведут переговоры в Эр-Рияде с представителями администрации США. На повестке дня стоят вопросы восстановления отношений между двумя странами, урегулирование конфликта на Украине и потенциальной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Лавров 17 февраля отметил, что в США поднимают вопрос о территориальных уступках, которых ожидают от России в ходе переговоров. Министр отверг возможность того, что Москва пойдет на это. Украинские военные на подконтрольных Киеву территориях ведут себя хуже, чем вели себя нацисты на оккупированных территориях в ходе Великой Отечественной войны, подчеркнул министр.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал на то, что глава киевского режима Владимир Зеленскийнелегитимен. Российский лидер напомнил, что в Конституции Украины нет положений, позволяющих продлевать полномочия президента, даже в условиях военного положения. Единственным легитимным органом власти на Украине, по словам президента, остается Верховная рада, так как ее полномочия могут быть продлены, согласно законодательству.

В январе 2025 года Путин подчеркнул, что целью переговоров по разрешению конфликта на Украине должен стать долгосрочный мир, а не временное перемирие. Он отметил, что диалог необходимо строить на принципах равноправия и взаимного уважения.