Москва, 17 февраля, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Формат предстоящих в Эр-Рияде переговоров будет двусторонним — между Россией и США. Об этом 17 февраля заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Переговорить о восстановлении нормальных отношений, обсудить начало возможных переговоров по Украине, также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне», — обозначил он повестку встречи в эфире Первого канала.

По словам Ушакова, детали встречи в Саудовской Аравии стороны согласовали по телефону. У российской делегации деловой настрой перед предстоящими переговорами, добавил политик.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Лавров и Ушаков 18 февраля проведут переговоры с представителями американской администрации в Эр-Рияде. Планируется, что они обсудят перспективы восстановления двусторонних отношений, урегулирование конфликта на Украине, а также организацию возможной встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

Лавров выразил готовность выслушать позицию представителей США и передать её российскому руководству, которое определит дальнейшие шаги. Дипломат также подчеркнул, что Россия не пойдет ни на какие уступки в ходе разрешения украинского кризиса.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что Украина ничего не знала о предстоящих переговорах России и Соединённых Штатов Америки в Саудовской Аравии и не будет признавать их. Поездка в Саудовскую Аравию, которая состоится в ближайшие дни, не связана с российско-американской встречей, добавил он.