Брюссель, 17 февраля, 2025, 18:41 — ИА Регнум. Спецпосланник Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог обсудил в Брюсселе с представителями стран — членов НАТО мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом 17 февраля заявил генсек альянса Марк Рютте.

Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh

«Было приятно принимать Келлога в Брюсселе. Сегодня он провел консультации с союзниками по НАТО о том, как совместно достичь справедливого и прочного мира на Украине. Нам необходимо многое сделать, и мы будем тесно сотрудничать, чтобы положить конец вооруженным действиям и обеспечить безопасность для всех нас», — написал политик в соцсети X.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля американский аналитический журнал The National Interest заявил, что украинский кризис практически завершен, а Москва одержала победу над киевским режимом и блоком НАТО. На этом фоне Вашингтон постепенно может отстраниться от альянса, а потом совсем перекроет «кран» военных поставок Украине. А Евросоюз без американской поддержки не сможет содержать Вооруженные силы Украины и все усилия «сойдут на нет», резюмируют авторы статьи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что президент России Владимир Путин и Трамп обсудили в ходе телефонного разговора конфликт на Украине и пришли к согласию, что его можно разрешить мирными переговорами. В конце января Путин также отмечал, что Москва готова вести переговоры об урегулировании с Украиной, однако глава киевского режима Владимир Зеленский не имеет юридических прав на подписание соглашений, так как срок его президентских полномочий вышел в мае 2024 года.

Кроме того, Песков сообщил, что глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков 18 февраля проведут переговоры с представителями американской администрации в Эр-Рияде. Уточняется, что в планах — обсудить перспективы восстановления отношений между двумя странами, урегулирование украинского конфликта и организацию встречи Путина с Трампом.