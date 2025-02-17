Курск, 17 февраля, 2025, 18:22 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Курска заочно арестовал журналиста из Швейцарии Курта Пельду за незаконное пересечение государственной границы России. Об этом 17 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Telegram/Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Курта Пельда на территории РФ или с момента экстрадиции», — говорится в сообщении.

По данным суда, Пельда с неустановленными лицами пересек границу России, чтобы снять репортаж о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Суджанского района Курской области.

Также 17 февраля суд в Курске заочно арестовал украинских журналисток Наталью Нагорную и Олесю Боровик за незаконное пересечение российской границы. Согласно материалам дела, фигуранты не позднее 16 августа 2024 года въехали с Украины на территорию России с целью съемки репортажей о вторжении ВСУ в Курскую область.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля было возбуждено уголовное дело в отношении журналиста испанского издания El Mundo Альберто Рохаса. Его подозревают в незаконном пересечении российской границы в Курской области. Следствие принимает меры по установлению его местонахождения и задержанию.