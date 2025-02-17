Братислава, 17 февраля, 2025, 18:14 — ИА Регнум. Словакия никогда не согласится на вступление Украины в НАТО. Об этом 17 февраля заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

EPA/OLIVIER HOSLET/TASS

«Фицо повторно сделал акцент на своих подходах. Во-первых, он никогда не будет согласен с членством Украины в НАТО. Эта его позиция давно известна и последовательна. Во-вторых, Словакия не пошлёт на территорию Украины никаких вооружённых сил», — говорится в сообщении на его странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее словацкий премьер провёл телефонный разговор с главой Евросовета Антониу Коштой, в ходе которого выразил недоумение по поводу участия последнего в саммите в Париже, где будет рассмотрен вопрос о размещении иностранных воинских контингентов на украинской территории для гарантии безопасности после завершения конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля заявил, что Вашингтон считает нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших её в 2014 году и позднее, а также вступление Украины в НАТО по итогам переговоров о завершении конфликта.

Президент США Дональд Трамп 13 февраля поддержал заявления о том, что перспектива вступления Украины в НАТО маловероятна. Таким образом глава Белого дома прокомментировал заявление шефа Пентагона о том, что вхождение Украины в альянс является маловероятным и непрактичным.

Газета Financial Times 12 февраля написала, что в Киеве остались разочарованы заявлением шефа Пентагона, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным исходом для разрешения конфликта. Украинские чиновники также заявили, что теперь намерены работать с Европой над созданием альтернативных договорённостей о безопасности.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной является официальный отказ Киева от планов вступления в НАТО. Позднее глава государства уточнял, что Москва готова к переговорам по Украине, однако целью такого диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие.