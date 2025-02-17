Вашингтон, 17 февраля, 2025, 18:09 — ИА Регнум. США могут вывести войска, находящиеся на американских военных базах в Прибалтике и других европейских странах, на фоне переговоров с Россией. Такое мнение высказал обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахма.

Global Look Press/Sgt. Michael Majors/Keystone Press Agency

«Европейские чиновники полагают, что [президент США Дональд] Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из стран Балтийского региона и, возможно, дальше на запад, в результате чего ЕС станет уязвимым для российской армии», — отметил Рахма.

По мнению журналиста, Вашингтон теряет статус надежного союзника в глазах европейских политиков. Многие полагают, что готовящиеся переговоры Москвы и Вашингтона повлияют на будущее не только Украины, но и всех европейских стран.

Итальянское агентство ANSA, ссылаясь на источник, 23 января сообщило, что Трамп намерен вывести порядка 20 тыс. американских военнослужащих из Европы. Вашингтон хочет заставить европейцев тратить больше денег на оборону. Действующая американская администрация считает, что налогоплательщики США не должны нести основные расходы НАТО, отметил источник агентства.

В конце января Трамп заявил, что страны НАТО должны повысить расходы на оборону до 5% от их валового внутреннего продукта. Глава минфина Эстонии Юрген Лиги назвал требования американского лидера невыполнимыми.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Трампом. Обсуждалась тема восстановления отношений Москвы и Вашингтона, а также урегулирование ситуации на Украине.

Лидеры двух стран согласились с тем, что конфликт на Украине можно решить путем переговоров. Российский президент подчеркнул, что для наступления мира на Украине нужно устранить первопричины этого конфликта.

17 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Эр-Рияде состоятся российско-американские переговоры. Со стороны РФ в них будут участвовать глава МИД Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков.