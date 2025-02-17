Белгород, 17 февраля, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Трое жителей Белгородской области инсценировали атаку беспилотника на легковой автомобиль, чтобы получить за него компенсацию. Об этом 17 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе совещания.

Елизавета Демидова/ТАСС

Глава области рассказал, что сотрудники управления региональной безопасности в Волоконовском районе заметили горящую машину и остановились, чтобы помочь. Они увидели на месте троих мужчин с признаками алкогольного опьянения. Один из них бросил в сторону автомобиля устройство, похожее на БПЛА.

«Есть признаки сожжения автомобиля с целью получения компенсации с обоснованием за счёт восстановления из-за атаки со стороны ВСУ, чего по факту не произошло», — заявил Гладков.

Губернатор подчеркнул, что не будет замалчивать случаи, когда кто-то пытается нажиться подобным образом, когда в регионе от атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) гибнут мирные жители. Он призвал региональное управление МВД и прокуратуру области сообщить об инциденте по месту работы нарушителей, а также принять меры строго в рамках закона.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля украинские военные нанесли удар по легковому автомобилю в селе Графовка Белгородской области. В ходе атаки погибли три мирных жителя.

Кроме того, в тот же день ВСУ атаковали дроном автомобиль на автодороге Двулучное — Уразово в Белгородской области. За рулем машины находилась женщина, она скончалась на месте от полученных ран.