Киев, 17 февраля, 2025, 18:07 — ИА Регнум. США заставят главу киевского режима Владимира Зеленского принять результаты переговоров Москвы и Вашингтона, которые пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом 17 февраля заявил участник движения «Другая Украина» и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Global Look Press/CNP/AdMedia

Отмечается, что для этого у американских властей есть «море» механизмов воздействия на киевские власти.

«В первую очередь они могут ввести санкции против этих ворюг и барыг, которые украли американские деньги. Также я думаю, что новый руководитель ЦРУ дал уже команду: что там у нас на него есть? Куда деньги ушли?» — сообщил он.

Олейник также выразил мнение, что Зеленский объединился с глобалистами против президента США Дональда Трампа, чтобы не допустить окончания украинского конфликта и проведения президентских выборов, которые у него не было шансов выиграть. Таким образом, Трамп может действовать в переговорном процессе в обход Украины.

«Было сформировано несколько вещей, которые они очень хорошо донесли до украинского общества, что американцы должны с ними советоваться, как с европейцами, перед тем как разговаривать с русскими… А Трамп плевать хотел на это всё. Он звонит президенту России Владимиру Путину, разговаривает. Он звонит после уже Зеленскому, который ждал первого звонка. Тот же госсекретарь США Марко Рубио позвонил главе МИД РФ Сергею Лаврову. Не позвонил же он министру иностранных дел Украины», — добавил он в беседе с «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день Зеленский заявил на пресс-конференции в ОАЭ, что ничего не знал о предстоящих переговорах России и США в Саудовской Аравии и не намерен их признавать. Он добавил, что Киев расценивает какие-либо переговоры без участия украинской стороны как не имеющие результатов.

18 февраля Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков встретятся с представителями администрации США в Эр-Рияде. Отмечается, что делегации будут обсуждать вопросы восстановления отношений между странами, урегулирования конфликта на Украине и организации встречи Путина и Трампа.