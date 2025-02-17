Москва, 17 февраля, 2025, 17:44 — ИА Регнум. Актёры и участники исторического детектива «Красный шёлк» поделились подробностями съёмок. Об этом 17 февраля сообщили «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что по сюжету фильма герой сербского актёра Милоша Биковича знает китайский язык, а также хорошо владеет французским, знает реплики на немецком и испанском. По словам артиста, съёмки дались ему совсем не просто.

«Еле выучил русский. Только начал чувствовать себя комфортно, мне на русском объясняют, как говорить на китайском. И теперь понимаю, что я пишу китайские слова на русском языке, которые раньше я записывал на сербском», — признался он.

Китайская актриса Чжэн Ханьи, исполнившая главную роль в «Красном шёлке», также знает русский. Она учится в Санкт-Петербурге в институте сценических искусств. Она отметила, что после съёмок в фильме любовь ко всему русскому стала ещё крепче.

«Я сейчас каждый день просто читаю книги на русском и смотрю фильмы», — рассказала актриса.

Советник-посланник по культуре посольства КНР в России и директор китайского культурного центра в Москве Фэн Литао заявил, что в Китае известны многие знаменитые фильмы советской эпохи, например «Москва слезам не верит» и «Служебный роман».

По русской кинотрадиции перед началом проекта участники разбили тарелку, а по китайской — бросили в воздух колосья пшеницы.

Отмечается, что премьера найдёт отклик и у российской, и у китайской публики, поскольку создатели фильма отошли от традиционных и национальных шаблонов. Режиссёр Андрей Волгин добавил, что в кино нужно делать историю, которая должна быть правильно выстроена по драматургии, а также хорошо сыграна артистами.

Как передавало ИА Регнум, ранее актёры отмечали, что создатели «Красного шёлка» очень тщательно подошли к каждой детали декораций и реквизита, чтобы зрители могли погрузиться в историческую атмосферу. Так, зимний лес для съёмок покрыли искусственным снегом, чтобы рельеф сугробов лучше воспринимался на экране. Кроме того, в фильме был использован настоящий паровоз, у которого горел уголь в топке и был гудок.

Фильм «Красный шёлк» выйдет в прокат 20 февраля. В картине также снялись Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ирина Алфёрова и ряд других известных актёров.

30 января вышел финальный трейлер фильма. По сюжету действие происходит в 1927 году в Транссибирском экспрессе, где перевозят секретные документы, которые могут изменить ход истории. В киноленте появляются шпионы, наёмные убийцы, также в водоворот событий попадают красноармеец и бывший царский агент.