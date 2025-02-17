Москва, 17 февраля, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Военный суд в Москве арестовал генерал-майора Росгвардии Константина Рябых по делу о взятке в 15 млн рублей. Об этом 17 февраля сообщили в правоохранительных органах.

ГУ МВД

«Рябых был задержан несколько дней назад. В отношении него в настоящий момент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он уволен с занимаемой должности», — процитировало ТАСС собеседника.

Уточняется, что бывшего главу одного из департаментов ведомства подозревают по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупом размере»).

Как передавало ИА Регнум, в ноябре прошлого года замначальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева арестовали по подозрению во взятке. Отмечалось, что задержан он был 3 ноября.

30 сентября экс-начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова арестовали в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере». Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Полковнику Росгвардии грозило максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 1 млн рублей.