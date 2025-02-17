Москва, 17 февраля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. На Савёловском рынке в Москве прошёл самый крупный с начала года рейд, направленный на проверку соблюдения миграционного законодательства. Telegram-канал Mash сообщал о 100 задержанных.

РИА Новости/Илья Наймушин

«Идет проверка соблюдения правил миграционного законодательства и воинского учета. По словам очевидцев, задержаны около 300 мужчин, у каждого проверяют документы. На месте сотрудники ОМОН и автозаки», — говорится в сообщении.

Проверки проводятся как на улице у рынка, так и внутри крытых торговых помещений, вход в некоторые из них временно заблокирован.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3948164" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На Савеловском рынке Москвы проходит массовая облава на нелегалов

Официальных комментариев по поводу рейда пока не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, с 5 февраля 2025 года в России вступили в силу новые правила для иностранных граждан. Согласно изменениям, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным в августе 2024 года, предусмотрены меры, такие как режим спецвысылки, штрафы за нарушения при въезде в страну и получение статуса нежелательного пребывания.

Лица, совершившие правонарушение или незаконно находящиеся в РФ, попадут в специальный реестр контролируемых лиц.