Москва, 17 февраля, 2025, 18:07 — ИА Регнум. Житель одного из домов в московском районе Северное Бутово выстрелил из сигнального пистолета в людей, которые якобы мешали ему, выгуливая своих собак. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Кадр из видео

В вечер инцидента 39-летний мужчина выпивал спиртное. Когда лёг спать, услышал с улицы собачий лай. Он повздорил с владельцами собак, попытавшись изначально светить в животных лазерной указкой. Затем мужчина взял сигнальный пистолет и выстрелил из окна в сторону гуляющих.

«Фигурант показал, что пусковое устройство «Сигнал охотника» для стрельбы сигнальными патронами он приобрел в 2014 году, так как увлекался туризмом», — указано в Telegram-канале прокуратуры.

Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств совершения хулиганских действий и привлечение нарушителя к ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года москвичка пришла в поликлинику с пневматическим пистолетом и угрожала заведующей. Женщина пришла в кабинет к руководителю, достала оружие из сумки и, заявив об умении им пользоваться, положила пистолет перед собой на стол. Её задержали сотрудники вневедомственной охраны.