Анкара, 17 февраля, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 февраля встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом 17 февраля заявил глава управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун в соцсети Х.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Отмечается, что Зеленский 18 января посетит Турцию с официальным визитом по приглашению Эрдогана.

«В ходе переговоров будут рассмотрены отношения стратегического партнерства между Турцией и Украиной во всех их аспектах и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами», — уточнил Алтун.

По словам турецкого представителя, Эрдоган и Зеленский планируют обменяться мнениями о ситуации на Украине и обсудить другие региональные и глобальные вопросы.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 12 февраля провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Одной из обсуждаемых тем стала возможность проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Российский лидер подчеркнул, что необходимо устранить первопричины этого вооруженного конфликта.

Трамп после разговора с президентом РФ позвонил Зеленскому. Позже американский лидер заявил, что Украина вряд ли вернется к границам 1991 года. Он также отметил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 февраля заявил, что в Эр-Рияд в ближайшие часы вылетят министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков для встречи с представителями администрации США. Планируется обсудить восстановление отношений между США и Россией и подготовку возможных переговоров по украинскому урегулированию.