Москва, 17 февраля, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Союз торговых центров (СТЦ) направил письма с приглашением вернуться на российский рынок компаниям Uniqlo, H&M, а также Inditex, владеющей брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear и др. Об этом 17 февраля сообщил вице-президент организации Павел Люлин.

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По его мнению, перечисленные фирмы могут вернуться первыми, так как они не разорвали окончательно связей с Россией. Он также заявил, что иностранным компаниям придется теперь конкурировать с российскими брендами, занявшими их место.

«Я верю, что часть брендов может вернуться достаточно быстро, но минимальный срок — это год после снятия вот этих ограничений», — процитировали Люлина «Известия».

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 февраля было опубликовано исследование Kokoc Group, в котором прогнозируется скорое возвращение в РФ порядка 350 иностранных компаний. При этом им придется столкнуться с рядом трудностей, в том числе из-за изменения конъюнктуры российского рынка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что зарубежные компания вполне могут возвращаться на российский рынок и вести конкурентную борьбу с местными производителями. Он подчеркнул, что подобная практика соответствует интересам потребителей.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что зарубежные компании, покинувшие российский рынок под давлением своих правительств, столкнулись с серьезными финансовыми потерями. Он добавил, что российские предприятия эффективно воспользовались ситуацией, замещают импортную продукцию и развивают производство в тех отраслях, которые ранее контролировались западными брендами.