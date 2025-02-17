Николаев, Украина, 17 февраля, 2025, 18:19 — ИА Регнум. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в украинском Николаеве требовали деньги для «откупа» от службы с семей военнообязанных мужчин, сообщается в Telegram-канале Госбюро расследований Украины (ГБР).

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«Деньги требовали у родственников мужчин, которых доставляли в центр комплектования для проверки военно-учетных документов. Если за ними приезжали их родные, то к ним подходил гражданский сообщник работника ТЦК и предлагал за деньги «решить вопрос». За 4,5 тыс. долларов США дельцы обещали повлиять на должностных лиц ТЦК и отпустить военнообязанного домой», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, сообщения о насильственной мобилизации в ряды украинских формирований на улицах и в транспорте ежедневно появляются в местных СМИ. Также в интернете публикуются видеозаписи, на которых сотрудники ТЦК избивают украинцев и сажают их в микроавтобусы.

Ранее, 9 февраля, преподавателя из Львова нашли на трассе под Киевом с пробитой головой после того, как он был насильно мобилизован сотрудниками ТЦК. Кроме того, 7 февраля в ТЦК Черновицкой области во время медкомиссии умер 32-летний мужчина. Помимо этого, в декабре в Черновцах мужчина скончался после попытки насильственной мобилизации. В том же месяце в Сумском городском территориальном центре комплектования 40-летний мобилизованный погиб от полученной черепно-мозговой травмы от военкомов.

В мае украинские власти ужесточили меры мобилизации. Новый закон позволил сотрудникам местных военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также разрешил призывать ряд категорий граждан, до этого считавшихся негодными к военной службе.

3 февраля агентство Associated Press со ссылкой на источник написала, что украинские формирования из-за катастрофической нехватки личного состава и трудностей со снабжением теряют позиции. При этом Киев отказывается вести переговоры: в стране до сих пор действует указ, о запрете на прямой диалог с Россией.