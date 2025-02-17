Абу-Даби, 17 февраля, 2025, 17:36 — ИА Регнум. В ходе модернизации зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» в течение ближайшего времени будет оснащён лазерным оружием. Об этом 17 февраля заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Сегодня работа ведётся по лазерному комплексу, который в том числе будет использоваться на «Панцирях» в ближайшее время», — рассказал он журналистам на полях выставки IDEX 2025 в Абу-Даби.

Первый вице-премьер уточнил, что в первую очередь эти ЗРК использует армия России, однако имеется портфель заказов на «Панцири» и от других стран.

Мантуров добавил, что модернизация «Панцирей» ведётся постоянно и недавно ЗРК получил мини-ракеты для борьбы с беспилотниками, что позволило ему не использовать для таких целей более дорогие традиционные зенитные управляемые ракеты и вызвало дополнительную заинтересованность у иностранных заказчиков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 февраля глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что в конструкции модернизированного российского танка Т-90МС «Прорыв» были использованы самые передовые технологии и новые технические решения. По его словам, у боевой машины также появилась новая система управления огнем типа «цифровой борт» с интегрированными информационно-управляющими командными системами.

Ранее в этот же день глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью технологий, в том числе используемых в российских наземных беспилотниках. Он добавил, что ИИ также используется в бортовых системах российских самолетов.