Варшава, 17 февраля, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Украинцы в Польше взяли под свой контроль значительную часть наркобизнеса, занимаются вымогательством, совершают налёты на пункты обмена валюты. Об этом 17 февраля сообщила польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на полицию.

Global Look Press/Agron Dragaj/ZUMAPRESS.com

По данным издания, украинцы заполняют «бреши», оставленные польскими бандами, которые перешли от деятельности, ориентированной на физическое насилие, к сфере мошенничества и финансовых афер.

Отмечается, что при этом украинские преступники любят хвастаться тем, что ездят на дорогих машинах и щеголяют деньгами. Это отличает их от грузин, второй по криминальности диаспоры в Варшаве.

Газета сообщает, что с Украины также идёт большой поток оружия и секс-работниц.

Как передавало ИА Регнум, 12 января глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у населения страны накопилась усталость от украинских беженцев. По его словам, это понятно, особенно когда люди видят молодых украинских мужчин за рулём новейших автомобилей или проживающих в пятизвёздочных отелях.

В июле 2024 года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцев, живущих в Евросоюзе, нужно вынудить вернуться в свою страну. В сентябре он призвал ЕС остановить выплату пособий украинским беженцам. Дипломат добавил, что Варшава уже прекратила такие выплаты.