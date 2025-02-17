Самара, 17 февраля, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Компания «Самаранефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») сэкономила более 2,7 млрд рублей в 2024 году за счет программы повышения производственной эффективности. В неё входят мероприятия, которые повышают добычу и автоматизируют производство.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Самаранефтегаз» сэкономила 2,7 млрд за счет программ эффективности

Одним из наиболее эффективных проектов стало внедрение технологии одновременно-раздельной добычи нефти. За счёт снижения забойного давления при одновременной эксплуатации двух пластов в боковом стволе дополнительная добыча на трех скважинах предприятия составила более 16 тысяч тонн нефти, а экономический эффект — свыше 100 млн рублей.

Кроме того, предприятие испытало новую российскую систему автоматизированного управления бурением на трех строящихся скважинах. Система выполняет заложенные команды и контролирует параметры в пределах допустимого диапазона. По итогам испытаний специалисты отметили увеличение скорости механического бурения на 10% от плановой.

«Самаранефтегаз» реализует программы повышения производственной эффективности с 2018 года. За это время предприятие сэкономило более 8,5 млрд рублей, а его специалисты разработали и утвердили более сотни соответствующих паспортов новых технологий.