Москва, 17 февраля, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Попытки продвигать на Мюнхенской конференции по безопасности антироссийскую и проукраинскую повестку показали растущий в странах Запада раскол. Об этом 17 февраля заявил помощник президента России Николай Патрушев.

Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh

«Очевидно, что в обозримом будущем одна группа стран солидаризируется с киевским неонацизмом и будет до изнеможения помогать Киеву, другая — займёт нейтралитет», — сказал Патрушев в интервью сайту aif.ru.

По его словам, также возникнет третья группа, участники которой создадут коалицию по борьбе с неонацистской и милитаристской идеологией.

Как сообщало ИА Регнум, глава форума Кристоф Хойсген заявил, что Мюнхенская конференция стала европейским кошмаром и вызвала глубокие трещины в трансатлантическом альянсе между США и Европой. Он также добавил, что Россию не надо «умиротворять», так как «эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века».

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в ходе конференции заявила, что мирное население России не гибнет в украинском конфликте. По ее словам, гибнут военные на чужой территории, а не российские дети и женщины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что слова Каллас циничны и являются низостью. Она напомнила, что на каждом брифинге приводит факты и документальные свидетельства преступлений киевского режима против российских мирных граждан.

17 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ряд прозвучавших на Мюнхенской конференции заявлений агрессивными по отношению к России. По его словам, подобное было обусловлено попытками повлиять на ход истории, переписать ее и занять положение гегемона на международной арене.