Москва, 17 февраля, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Порядка 400 заявок из 46 регионов поступило для участия во Всероссийском открытом конкурсе по формированию кадрового резерва в театрах Москвы. Экспертный совет выберет лучших кандидатов для дальнейшей работы с наставниками и получения управленческого опыта в театральной сфере.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/М. Денисов

«Кадровый резерв для наших театров из наиболее перспективных участников будет сформирован в июне — после завершения этапов отбора заявок экспертным советом, собеседований, обучения и презентации собственных проектов», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Главой экспертного совета стал начальник управления театров департамента культуры города Москвы, декан продюсерского факультета Школы-студии МХАТ Александр Фокин. В него также вошли известные деятели культуры, среди которых художественный руководитель Театра на Трубной Дмитрий Астрахан, заместитель художественного руководителя московского еврейского театра «Шалом» Андрей Соколов, продюсер, создатель и художественный руководитель продюсерской компании «Независимый театральный проект» Эльшан Мамедов, ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС заслуженный деятель искусств Российской Федерации Григорий Заславский.

Участники, которые пройдут отбор, создадут собственный проект в соответствии с конкурсным направлением: главные режиссеры займутся будущей сценической постановкой, заместители директоров — бизнес-планом по развитию театра. Победители войдут в кадровый резерв театров столицы и получат возможность занять руководящие должности.