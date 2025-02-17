Москва, 17 февраля, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Боевой модуль «Бережок» с системой управления огнём и управляемым вооружением «Корнет-Э», созданный холдингом «Высокоточные комплексы» «Ростеха», успешно прошёл апробацию и испытания по борьбе с безэкипажными катерами. Об этом 17 февраля сообщили в государственной корпорации «Ростех».

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«Апробация и испытания боевого отделения «Бережок» для борьбы с безэкипажными катерами проведены с положительными результатами», — процитировал слова представителя «Ростеха» в преддверии выставки IDEX-2025 ТАСС.

Комплекс с системой управления огнём и управляемым вооружением «Корнет-Э» «Бережок» для оснащения бронетанковой техники на стапеле впервые показали на выставке «Флот-2024» в Кронштадте. В него входят автоматическая пушка 2А42 калибра 30 мм, пулемёт ПКТМ калибра 7,62 мм, автоматический гранатомёт АГ-30М калибра 30 мм и две пусковые установки противотанковых управляемых ракет «Корнет» по две ракеты на каждой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 февраля глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что искусственный интеллект стал неотъемлемой частью технологий, в том числе используемых в наземных беспилотниках. Он добавил, что ИИ применяется также в бортовых системах российских самолётов.

Гендиректор-генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов 31 января заявил о завершении испытательных пусков гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон». По его словам, корабли оснащаются новой ракетой в установленном порядке.