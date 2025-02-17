Киев, 17 февраля, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, находящимся за рубежом, начали выдавать паспорта. Ее слова 17 февраля привело украинское издание «Страна. ua».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По данным Верещук, паспорта украинцам выдают по заявкам, поданным до 24 апреля 2024 года. Она напомнила, что глава киевского режима Владимир Зеленский в январе поручил решить вопрос выдачи паспортов украинцам, находящимся за пределами страны.

В миграционной службе Украины сообщили, что мужчины, которые подали документы до 24 апреля прошлого года, смогут получить паспорта без предъявления каких-либо дополнительных документов. При этом требуется предъявить военно-учетные документы.

Глава МВД Украины Игорь Клименко 14 февраля написал в Telegram-канал, что подававшие заявки на получение паспорта мужчины будут получать уведомления с указанием даты, времени и места прибытия за документом. По его словам, потребовалось время для нормализации процесса восстановления выдачи документов и приведения его в соответствие с действующим законодательством Украины.

Клименко напомнил, что обязательным условием для оформления и получения паспортов гражданами Украины мужского пола в возрасте 18–60 лет, которые находятся за границей, является наличие военно-учетных документов.

Согласно украинской конституции, в стране запрещено двойное гражданство.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля 2024 года украинское правительство приняло постановление, согласно которому мужчинам призывного возраста — от 18 до 60 лет — не будут выдавать загранпаспорта и внутренние паспорта в зарубежных диппредставительствах страны.

В сентябре депутат Верховной рады Николай Княжицкий заявил, что сотни тысяч украинцев, выехавших из страны, подали заявления о выходе из гражданства Украины. Это произошло из-за отказа Киева предоставлять консульские услуги находящимся за рубежом украинцам.