Украинским мужчинам начали выдавать паспорта за рубежом
Украинцам призывного возраста начали выдавать паспорта за рубежом
Киев, 17 февраля, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, находящимся за рубежом, начали выдавать паспорта. Ее слова 17 февраля привело украинское издание «Страна. ua».
По данным Верещук, паспорта украинцам выдают по заявкам, поданным до 24 апреля 2024 года. Она напомнила, что глава киевского режима Владимир Зеленский в январе поручил решить вопрос выдачи паспортов украинцам, находящимся за пределами страны.
В миграционной службе Украины сообщили, что мужчины, которые подали документы до 24 апреля прошлого года, смогут получить паспорта без предъявления каких-либо дополнительных документов. При этом требуется предъявить военно-учетные документы.
Глава МВД Украины Игорь Клименко 14 февраля написал в Telegram-канал, что подававшие заявки на получение паспорта мужчины будут получать уведомления с указанием даты, времени и места прибытия за документом. По его словам, потребовалось время для нормализации процесса восстановления выдачи документов и приведения его в соответствие с действующим законодательством Украины.
Клименко напомнил, что обязательным условием для оформления и получения паспортов гражданами Украины мужского пола в возрасте 18–60 лет, которые находятся за границей, является наличие военно-учетных документов.
Согласно украинской конституции, в стране запрещено двойное гражданство.
Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля 2024 года украинское правительство приняло постановление, согласно которому мужчинам призывного возраста — от 18 до 60 лет — не будут выдавать загранпаспорта и внутренние паспорта в зарубежных диппредставительствах страны.
В сентябре депутат Верховной рады Николай Княжицкий заявил, что сотни тысяч украинцев, выехавших из страны, подали заявления о выходе из гражданства Украины. Это произошло из-за отказа Киева предоставлять консульские услуги находящимся за рубежом украинцам.