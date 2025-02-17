Москва, 17 февраля, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Национальный центр государственно-частного партнерства (Наццентр ГЧП, структура ВЭБ.РФ) стал единственным владельцем консалтинговой компании «КБ Стрелка». Эксперты рассказали, как сделка повлияет на проекты развития экономики городов и регионов, привлечение частных инвесторов и жизнь людей.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Эксперты единодушны в том, что объединение компетенций Наццентра ГЧП и «КБ Стрелка» — позитивный сигнал как для частных инвесторов, так и для управленцев в городах и регионах. «Появление в группе ВЭБ.РФ такой компании, как «КБ Стрелка», расширяет возможности трансформации городской среды с полным профессиональным пониманием архитектурно-технологической составляющей проектов. Команды регионов при этом могут получить персонифицированные рекомендации на этапе проработки проектов», — говорит губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Комплексная проработка важнейших для городов проектов особенно важна с учетом обязательного участия ВЭБа в крупных государственно-частных партнерствах. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Национальный центр ГЧП занимается образовательными программами, структурированием проектов и их типизацией, отмечает доцент кафедры «Государственно-частное партнерство» Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Малютин. «Это снижает порог вхождения в проекты, так как органам власти, особенно муниципалитетам, где часто не хватает квалифицированных специалистов, становится проще работать. Если рассуждать о расширении мандата ВЭБа в ГЧП, то оно может быть реализовано через участие в капитале специальных проектных компаний», — добавил Малютин.

В условиях ограниченности бюджетных средств инструментарий государственно-частного партнерства критически важен для развития экономики городов. Как указывает доктор экономических наук, профессор Липецкого филиала Финансового университета при правительстве РФ Иван Макаров, именно ГЧП позволяет ответить на ключевые вопросы — как привлечь долгосрочное финансирование и распределить риски в таких проектах. «Отмечу и усиление роли Национального центра ГЧП. Теперь он становится единственным владельцем консалтинговой компании-разработчика стандартов благоустройства российских городов», — добавил Иван Макаров.

По оценке экспертов, покупка Наццентром ГЧП «КБ Стрелка» оправданна и с точки зрения задач на перспективу. Так, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко прогнозирует высокий спрос на аналитику и решения в сфере комплексного развития территорий. «Подобные проекты отстраиваются прежде всего от продуманного стратегического развития города — регионального центра», — отмечает Гордиенко.

Директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин среди ключевых плюсов сделки выделяет «общее усиление отрасли и, в частности, возможность детальной проработки инфраструктурных проектов в мастер-планах городов». Объединение компетенций и экспертизы двух методологических центров — Наццентра ГЧП и «КБ Стрелка» — открывает новые возможности развития экономики городов и повышения качества жизни людей, указывает заместитель председателя ВЭБ.РФ, председатель совета директоров Наццентра ГЧП Юрий Корсун. «Речь и о мастер-планировании, которое задает понятные для инвесторов долгосрочные ориентиры развития городов, и о дополнительных возможностях привлечения капитала в проекты ГЧП», — сказал Корсун.

«КБ Стрелка» — отечественная консалтинговая компания, которая проводит исследования в области городского развития. Среди крупнейших проектов компании — разработка мастер-планов городов. При участии КБ разработан Индекс качества городской среды. «Стрелка» принимала также участие в разработке дизайн-проектов общественных пространств для 40 городов России.

Национальный центр ГЧП взаимодействует с субъектами и городами страны, проводит обучение проектных команд, ведет мониторинг реализации государственно-частных проектов, организует деловые мероприятия на тему развития инфраструктуры, формирует рейтинг городов по уровню развития ГЧП.