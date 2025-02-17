Глава минюста Франции возмутился массажем для заключённых к 14 февраля
Париж, 17 февраля, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Главу министерства юстиции Франции Жеральда Дарманена возмутил факт того, что в одной из тюрем страны заключённым в честь Дня святого Валентина подарили сеансы массажа. Об этом 17 февраля сообщила газета Le Figaro.
Отмечается, что, помимо сеанса массажа, арестантам предоставили уходовый крем. Дарманен напомнил, что места лишения свободы не должны превращаться в площадки с развлекательными мероприятиями.
«Не может быть и речи о проведении развлекательных мероприятий, которые шокируют всех наших сограждан и которые глубоко потрясли меня, когда я узнал, что данные бесплатные мероприятия утвердили», — отметил он.
Дарманен заявил, что после подобной ситуации в тюрьмах будут организовывать исключительно образовательные занятия, уроки французского языка, а также трудовые и спортивные мероприятия на территории.
Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году занимавший тогда пост министра юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти потребовал расследовать проведение в одной из тюрем конкурса с участием надзирателей и заключённых. Испытания включали картинг и перетягивание каната над бассейном. Съёмки шоу проводились с разрешения администрации тюрьмы по инициативе ассоциации Kohlantess. Она занималась организацией и проведением всевозможных конкурсов из разных популярных фильмов и шоу прямо на улицах французских городов.