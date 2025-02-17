Париж, 17 февраля, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Главу министерства юстиции Франции Жеральда Дарманена возмутил факт того, что в одной из тюрем страны заключённым в честь Дня святого Валентина подарили сеансы массажа. Об этом 17 февраля сообщила газета Le Figaro.

Coust Laurent/ABACA/TASS

Отмечается, что, помимо сеанса массажа, арестантам предоставили уходовый крем. Дарманен напомнил, что места лишения свободы не должны превращаться в площадки с развлекательными мероприятиями.

«Не может быть и речи о проведении развлекательных мероприятий, которые шокируют всех наших сограждан и которые глубоко потрясли меня, когда я узнал, что данные бесплатные мероприятия утвердили», — отметил он.

Дарманен заявил, что после подобной ситуации в тюрьмах будут организовывать исключительно образовательные занятия, уроки французского языка, а также трудовые и спортивные мероприятия на территории.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году занимавший тогда пост министра юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти потребовал расследовать проведение в одной из тюрем конкурса с участием надзирателей и заключённых. Испытания включали картинг и перетягивание каната над бассейном. Съёмки шоу проводились с разрешения администрации тюрьмы по инициативе ассоциации Kohlantess. Она занималась организацией и проведением всевозможных конкурсов из разных популярных фильмов и шоу прямо на улицах французских городов.