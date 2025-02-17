Москва, 17 февраля, 2025, 17:02 — ИА Регнум. Бутырский районный суд Москвы признал ООО «ТОРГСЕРВИС 150», управляющее магазином «Светофор» на Юрловском проезде, виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции.

Евгений Мессман/ТАСС

«Постановлением Бутырского районного суда города Москвы ООО «ТОРГСЕРВИС 150» (магазин «Светофор», расположенный по адресу: г. Москва, Юрловский проезд, д. 13) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил правительство проверить магазины сети «Светофор» из-за выявленных многочисленных нарушений. В ответ Роспотребнадзор запланировал проверки, которые начались в январе 2025 года.

В феврале текущего года несколько магазинов сети были закрыты в разных регионах. Среди нарушений, зафиксированных в ходе проверок, указаны отсутствие необходимых документов, истёкший срок годности товаров, нарушения условий хранения, а также проблемы с маркировкой продукции. Выявлены случаи продажи мяса, рыбы и молочных продуктов без подтверждающих качество и безопасность документов.