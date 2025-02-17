Херсон, 17 февраля, 2025, 16:55 — ИА Регнум. Число мирных жителей, погибших 17 февраля в Каховке Херсонской области при обстреле населенного пункта Вооруженными силами Украины (ВСУ), возросло до двух. Об этом сообщил глава городского округа Павел Филипчук.

РИА Новости/Сергей Аверин

«Двое погибших жителей. Результат сегодняшнего обстрела укронацистами Каховки», — написал он в Telegram-канале.

Глава округа уточнил, что вторым погибшим стал мужчина 1968 года рождения. Несмотря на усилия врачей, он скончался после ранения, полученного при сбросе боеприпаса с украинского дрона.

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 февраля Филипчук сообщил, что один мирный житель погиб на месте в ходе ударов ВСУ по Каховке, его личность пока не установили. Кроме того, ранения получил мужчина 1989 года рождения.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо утром 17 февраля заявил, что в регионе с начала 2025 года от обстрелов со стороны украинской армии погибли 16 мирных жителей, а также 109 пострадали. При этом пятеро получивших ранения — несовершеннолетние.