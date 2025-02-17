Москва, 17 февраля, 2025, 17:05 — ИА Регнум. Схема московского метро, переведенная на китайский язык, уже появилась у 2 тыс. пассажиров, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

mosmetro.ru

«Схема метро на китайском языке есть уже у 2 тыс. пассажиров! Именно столько человек получили бумажную версию схемы на более чем 30 стойках «Живое общение» и скачали электронную версию на едином транспортном портале», — говорится в сообщении.

Департамент отмечает, что названия станций метро и других транспортных объектов разработали с носителями китайского языка по общепринятой системе транскрибирования — Палладия. Кроме того, специалисты также перевели легенду схемы: обозначения пиктограмм, информацию о работе метро, обозначили чат-бот Александра и приложение «Метро Москвы». Помимо этого, департамент принял решение сохранить привычный дизайн, чтобы гостям было проще находить нужные станции на других схемах в транспорте.

Как передавало ИА Регнум, 10 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 2030 году в Москве в рамках стратегии развития построят 32 новые станции метрополитена. При этом восемь уже открыли в 2024 году, а ещё 32 должны начать работать в следующие шесть лет.

Он добавил, что в 2025 году будет продолжаться проектирование новой, Бирюлёвской линии метро, на которой должно быть построено ещё 10 станций.