Киев, 17 февраля, 2025, 17:06 — ИА Регнум. В Киеве подожгли автомобиль экс-заместителя главного редактора украинского издания «Страна. ua» Светланы Крюковой. Об этом 17 февраля сообщило агентство «РБК-Украина».

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Отмечается, что поджог машины был совершён вечером 13 февраля. По предварительной версии правоохранителей, это было сделано умышленно. Бывшая заместитель главреда подтвердила сообщения о поджоге авто.

«Возможно, злоумышленники знали, чья это машина», — заявил агентству источник в силовых структурах.

По словам автора публикации, на территории Украины в последнее время участились случаи поджогов как военных, так и гражданских автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта американская газета Daily Beast написала, что главреды украинских СМИ пожаловались на преследование со стороны властей после критики в адрес лидера киевского режима Владимира Зеленского. Как рассказала главред «Украинской правды» Севгиль Мусаева, два источника подтвердили, что киевский режим инициировал преследование прессы.

В мае журналист-расследователь и основатель украинского проекта «Наши деньги» Юрий Николов сообщил, что власти страны угрожают сотрудникам СМИ отправкой на фронт, если их материалы идут вразрез с мнением официального Киева. По его словам, ситуация для журналистов на Украине ухудшилась.