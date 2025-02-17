Братислава, 17 февраля, 2025, 17:18 — ИА Регнум. Вопрос размещения иностранных военных на Украине после окончания конфликта в качестве гарантии безопасности будет обсуждаться на саммите в Париже. Об этом 17 февраля заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert/ZB

«Роберт Фицо не понимает, что делают верховные представители Европейского союза на совещании в Париже по размещению иностранных войск на территории Украины. Это повестка, с которой у Европейского союза нет ничего общего», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в качестве заявления для представителей СМИ.

Он также указал, что провел телефонный разговор с главой Евросовета Антониу Коштой и спросил его, почему он принял приглашение на встречу в Париже для обсуждения этого вопроса без какого-либо мандата, таким образом подрывая доверие внутри ЕС.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить войска на Украину, если это потребуется для гарантий безопасности. На следующий день глава правой британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал Стармера уйти в отставку.

12 февраля глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что США не станут направлять на Украину свои войска для обеспечения безопасности. Он пояснил, что этим должны заниматься страны Европы.

17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в ЕС часто обсуждают отправку миротворцев на Украину, но пока не было предметных разговоров по этому вопросу. Кроме того, он напомнил о некоторых правилах размещения миротворческих контингентов.