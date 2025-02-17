Москва, 17 февраля, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Рыбохозяйственный комплекс Камчатского края находится в непростом положении из-за низкого подхода лосося и санкционного давления. Об этом 17 февраля заявил губернатор региона Владимир Солодов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

РИА Новости/ Сергей Красноухов

По его словам, этому поспособствовало несколько факторов.

«Первое — это природный, низкие подходы лосося. И, к сожалению, учёные и на будущие годы прогнозируют не очень благоприятную ситуацию», — отметил Солодов.

Он добавил, что вторым фактором стало санкционное давление, влияющее на ограничение внешних рынков и рост стоимости запчастей для предприятий и флота.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля Путин провёл встречу с Солодовым. Губернатор Камчатки рассказал президенту о социально-экономическом развитии региона.

Кроме того, Путин поддержал выдвижение Солодова на второй губернаторский срок и пожелал ему удачи. Глава государства отметил, что главной задачей является поддержка жителей региона.

В октябре 2024 года Солодов в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой рассказал, что раньше на Камчатке существовали массовые свалки рыбных отходов в точках, где расположены рыбоперерабатывающие заводы. Он отметил, что сейчас таких свалок стало меньше, потому что отходы от рыбы — это ценное сырьё: из одного килограмма можно произвести жир и муку. Сейчас регион идёт к системе нулевых отходов, подчеркнул Солодов.