Москва, 17 февраля, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Сразу 174 организации внесли в России в перечень экстремистов и террористов. Об этом 17 февраля сообщила Федеральная служба по финансовому мониторингу на своем сайте.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В этот перечень вошли организации националистического толка. В частности, в реестр внесли Лигу свободных наций, Конфедерацию кавказского союза, Движение за независимость Республики Саха, Сибирский батальон и другие.

Кроме того, в список экстремистов и террористов включили 28 новых физических лиц.

Людям и организациям, попавшим в этот реестр, нельзя взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах и пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Ранее, 22 января, в список экстремистов и террористов вошли игрок «Что? Где? Когда» Ровшан Аскеров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и общественный деятель Леонид Гозман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Помимо этого, в реестр попал член легиона «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Руслан Ижерский, которого подозревают в диверсиях в трех регионах РФ.

18 декабря российское подразделение «Аум Синрикё» внесли в реестр террористических организаций Росфинмониторинга. Ранее в список террористических организаций было внесено и само сообщество.

«Аум Синрикё» — тоталитарная религиозная секта, организовавшая в 1995 году газовую атаку в токийском метро и совершившая ряд других тяжких преступлений.