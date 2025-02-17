Берлин, 17 февраля, 2025, 17:05 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку военных бундесвера для участия в миротворческой миссии на Украине до завершения вооруженного конфликта. Такое мнение он высказал 17 февраля на предвыборном мероприятии в Касселе.

Global Look Press/Staff Sgt. Nicholas Moyte/Keystone Press Agency

«Очень важно, чтобы мы осознали, что, к сожалению, мы всё еще далеки от этого (обсуждения миротворческой миссии — Прим. ред.)», — передало слова Шольца агентство DPA.

Канцлер уточнил, что сейчас вопрос заключается в том, как обеспечить мир, при этом не принимая решения за спиной Украины.

«Для меня совершенно очевидно, что основное внимание должно уделяться очень сильной украинской армии, даже в мирное время», — подчеркнул Шольц.

Он назвал это главной задачей Евросоюза и США. При этом канцлер добавил, что пока идет вооруженный конфликт, о европейских войсках на Украине не может быть и речи.

«А вопросы, которые необходимо обсудить относительно архитектуры безопасности, будут обсуждаться, когда придет время», — заключил Шольц.

Представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффман также отметила, что дискуссии об отправке военных ФРГ на Украину преждевременны.

«Мы неоднократно заявляли, что сначала нам нужно подождать и посмотреть, наступит ли мир на Украине и каким образом, а затем мы сможем говорить об условиях и рассмотреть, как этого можно достичь», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 февраля заявил, что готов отправить войска на Украину, если это потребуется для гарантий безопасности. По его мнению, этот шаг может способствовать обеспечению безопасности в том числе Британии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в свою очередь исключил вероятность отправки польских войск на Украину. При этом он пообещал, что Варшава поддержит тех, кто решит это сделать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 февраля отметил, что в европейских странах часто обсуждают отправку миротворцев на Украину, но пока по этой теме не было предметных разговоров. Кроме того, есть ряд правил для размещения миротворческих контингентов, напомнил представитель Кремля, которые могут обсуждаться только в ходе переговоров.