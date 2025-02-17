Уват, Тюменская область, 17 февраля, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Фестиваль культуры коренных народов Севера «Богатство тайги уватской» состоялся в районном центре Уват в Тюменской области. Праздник прошёл при поддержке «РН-Уватнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Тюменской области прошел фестиваль культуры коренных народов Севера

Мероприятие проходит уже в третий раз. В этом году его посетили около 1500 гостей со всех таежных поселений Уватского района.

В культурную программу фестиваля вошли национальные вокальные и танцевальные выступления. Гости праздника приняли участие в мастер-классах по изготовлению национальных хантыйских оберегов и кукол, росписи тарелок традиционным северным орнаментом с изображениями животных — символов Уватского района. В здании районного Дома культуры разместилась выставочная экспозиция картин «Верования народа ханты».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Тюменской области прошел фестиваль культуры коренных народов Севера

В рамках фестиваля состоялись спортивно-охотничий турнир и состязания на ловкость в преодолении полосы препятствий. Участники также состязались в национальных видах спорта — метании тынзяна на хорей (аркана на шест, которым погоняют оленей), стрельбе из лука, прыжках через нарты, перетягивании палки.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Тюменской области прошел фестиваль культуры коренных народов Севера

На праздничной ярмарке гостям предлагали купить продукцию традиционных промыслов — свежемороженую и копчёную рыбу, мясо, ягоды, кедровые орехи, изделия из пушнины и бисера. Также посетители могли отведать блюда национальной кухни — северную уху и чай на таежных травах и ягодах.