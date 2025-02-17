Москва, 17 февраля, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Российская делегация, которая направится на переговоры в Эр-Рияде с коллегами из США, в первую очередь намерена выслушать позицию американской стороны. Об этом 17 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Global Look Press/FashionPPS/Keystone Press Agency

Министр рассказал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились оставить в прошлом период, когда общение между державами почти прекратилось. Они также поддержали возобновление диалога по всем вопросам, требующим участия двух стран, в том числе по урегулированию конфликта на Украине.

«Мы послушаем американских собеседников. И, конечно, готовы будем отреагировать. Затем доложим нашим руководителям, которые будут принимать решение о дальнейших шагах», — отметил глава российского ведомства в ходе совместной пресс-конференции со своим сербским коллегой Марко Джуричем.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Лавров и помощник президента Юрий Ушаков 18 февраля проведут переговоры с представителями американской администрации в Эр-Рияде. Планируется, что они обсудят перспективы восстановления двусторонних отношений, урегулирование конфликта на Украине, а также организацию возможной встречи президентов Путина и Трампа.

Лавров при этом подчеркнул, что Россия не пойдет ни на какие уступки в ходе разрешения украинского кризиса. Он отметил, что военнослужащие ВСУ на занятых территориях ведут себя хуже, чем немецкие оккупанты в годы Великой Отечественной войны.

20 января Путин очередной раз напомнил о готовности России к переговорам по разрешению конфликта на Украине. Глава государства подчеркнул, что целью таких переговоров должен стать долгосрочный мир, а не временное перемирие. Путин также отметил, что диалог должен строиться на принципах равноправия и взаимного уважения.