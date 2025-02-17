Ростов-на-Дону, 17 февраля, 2025, 16:39 — ИА Регнум. С руководителями министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области проводят следственные мероприятия. Об этом 17 февраля заявил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Правительство Ростовской области оказывает необходимое содействие и ожидает решения следственных органов», — добавил он.

Ранее замминистра цифрового развития, информационных технологий и связи региона задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при реализации госконтракта. По данным следствия, министерство обязалось предоставить лицензии на право использования программного обеспечения с опцией «Редактирование файлов» системы документооборота «Дело» на сумму 59,99 млн рублей под предлогом перехода на отечественные программные продукты. При этом фактически лицензию поставили для работы с редактором «Мой офис», стоимость которого была ниже более чем в четыре раза.

В тот же день в регионе задержали замгубернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Следователи считают, что он, зная о тяжелом финансовом положении некоторых предприятий в области, дал подчиненным указания оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. В результате этих действий, получатели субсидий стали банкротами и были похищены 155,2 млн рублей.