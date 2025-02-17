* Варламова — запрещённая в России организация

Москва, 17 февраля, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тыс. рублей блогера Илью Варламова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Telegram-канал Ильи Варламова

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Варлаамов Илья Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ», — говориться в сообщении.

Известно, что блогер не сопровождал публикации в интернете маркировкой, предупреждающей о его статусе иностранного агента.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года в отношении блогера-иноагента возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранных агентов, предписанных российским законодательством. Также он дважды в течение 2024 года привлекался к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, он продолжил публиковать контент в социальных сетях, не соблюдая норму данного закона.

23 марта 2023 года Минюст внёс Варламова* в список физических лиц — иностранных агентов. В ведомстве пояснили, что он распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов власти. В Минюсте также отметили, что он получал поддержку от иностранных источников.

В октябре 2024 года Варламов* обратился в Верховный суд с требованием снять статус иноагента. Но суд отказался удовлетворить иск.