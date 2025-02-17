Москва, 17 февраля, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Форум будущих технологий представил культурную программу. В неё войдут посещения музеев, а также экскурсии на крупнейшие промышленные предприятия и технопарки Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В экскурсионную программу войдут музеи как художественной, так и технологической направленности. Среди них — ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственный центральный музей кино, Государственный музей искусства народов Востока, Политехнический музей и многие другие. Участникам форума организуют посещение экспозиций и отдельных выставок для участников экскурсионных групп.

Гости мероприятия также смогут посетить крупнейшие московские промышленные предприятия и технопарки, где разрабатываются инновационные материалы и технологии: особую экономическую зону «Технополис Москва», инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы» и другие.

«Форум будущих технологий соберет ведущих ученых, инженеров, материаловедов со всей страны. Это площадка, где говорят о будущем, где новаторы и изобретатели обсуждают технологии завтрашнего дня», — отметила руководитель дирекции творческих проектов фонда «Росконгресс» Екатерина Иванова.

По её словам, культурная программа форума объединит как традиционные музеи, так и технологические, посвященные великим открытиям и изобретениям.

«Экскурсии на современные инновационные производства не только вдохновят на новые идеи, но и помогут наладить контакты, консолидировать сообщество в области наукоемких технологий», — подчеркнула Иванова.

«Флагманской площадкой для развития высоких технологий, новых материалов и уникальных продуктов является особая экономическая зона «Технополис Москва», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что на сегодняшний день на инвестиционных площадках ОЭЗ локализовано более 220 компаний, которые выпускают передовые решения в области микроэлектроники, фармацевтики, станкостроения и других отраслей.

«Они укрепляют позиции страны на высокотехнологичном рынке. Участники экскурсий получат возможность ознакомиться с технологичной жизнью Москвы», — отметил министр.

Мероприятие состоится 20–21 февраля. Форум проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России при поддержке правительства. Его оператором выступает фонд «Росконгресс».