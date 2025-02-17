Москва, 17 февраля, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Народный фронт продолжает специальный сбор «Защитникам Отечества», в рамках которого к празднику 23 февраля планируется закупить технику, необходимую участникам спецоперации. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба движения.

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«Приближается праздник — 23 февраля, и прежде всего это праздник наших бойцов, которые уже третий год на линии боевого соприкосновения защищают нашу Родину в зоне проведения СВО. Предлагаю поздравить их не словом, а делом, и присоединиться к сбору Народного фронта», — заявил руководитель Исполкома движения Михаил Кузнецов.

По его словам, совместно с Минпромторгом и правительством России военным отправят автомобили, дроны на оптоволокне, невосприимчивые к средствам радиоэлектронной борьбы, а также разведывательные и тяжёлые беспилотники. Также на собранные средства планируется закупить детекторы дронов индивидуальные аптечки и сами средства РЭБ.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Народный фронт в рамках сбора «Защитникам Курской области» передали российским военным технику и оборудование, необходимые в бою. Военные, в частности, получили системы РЭБ, генераторы, дроны-камикадзе, разведывательные квадрокоптеры, приборы ночного видения, тепловизионные прицелы и анализаторы дронов, автомобили, бронежилеты, каски и тёплую одежду.

В сентябре российские танкисты получили от волонтёров генераторы, квадрокоптеры, лазерные дальномеры, тепловизионные прицелы и огнестойкие костюмы.