Вашингтон, 17 февраля, 2025, 16:30 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки попросили страны Европейского союза разъяснить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить Киеву в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом 17 февраля сообщило агентство Bloomberg.

Global Look Press/IMAGO/Jussi Nukari

«США обратились к европейским странам с просьбой разъяснить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить Украине для обеспечения прочного мирного урегулирования и как союзники должны реагировать, если какие-либо войска, которые они развернут, подвергнутся нападению со стороны России», — говорится в публикации.

Отмечается, что Вашингтон также пытается понять, как серьёзно страны Европы готовы предоставить свои войска в рамках любого варианта мирного урегулирования на Украине, что, по мнению США, нужно для обеспечения такового и для укрепления переговорных позиций Киева.

При этом со ссылкой на европейских дипломатов уточняется, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог может обсудить эти вопросы с чиновниками стран Европы в ходе встреч в феврале.

Как сообщало ИА Регнум, президент Финляндии Александр Стубб 15 февраля заявил, что США ожидают от государств Европы ответа на просьбу о предоставлении гарантий безопасности для Украины. По его словам, в предоставленном Вашингтоном опроснике на эту тему содержится шесть пунктов, предусматривающих различные аспекты возможной поддержки Киева.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля отметил, что гарантии безопасности для Украины должны быть обеспечены силами стран Европы и государств, которые не входят в регион. По его словам, США не станут направлять на Украину свои войска для обеспечения безопасности киевского режима.