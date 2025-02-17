Москва, 17 февраля, 2025, 16:27 — ИА Регнум. В России отменили штрафы за нахождение более двух часов на участках трассы М-11 «Нева» от Солнечногорска до Санкт-Петербурга при общей длине маршрута менее 50 км. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе государственной компании «Автодор».

Ранее правило максимального тарифа при слишком долгом проезде по участку дороги при общей длине маршрута менее 50 км действовало в целях борьбы с мошенниками, которые уклоняются от оплаты проезда.

Теперь «Автодор» разработал автоматическую систему распознавания проездов, которая позволит исключить применение мошеннических схем и избежать назначения добросовестным водителям максимального тарифа.

Кроме того, госкомпания объявила, что с 17 февраля индексирует тарифы и абонементы на проезд по платным трассам. Уточняется, что стоимость одного километра буде увеличена в пределах инфляции.

«В зависимости от дороги, [стоимость] останется значительно ниже предельных значений, установленных законодательством», — сказано в сообщении «Автодора».

Так, проезд от Москвы до Краснодара по трассе М-4 «Дон» для первой категории транспортных средств с понедельника по четверг увеличится на 360 рублей (до 4610 рублей), проехать по М-11 «Нева» от Солнечногорска до Санкт-Петербурга станет дороже на 320 рублей (3550 рублей), а от Москвы до первого съезда на Казань по М-12 «Восток» можно будет проехать за 4825 рублей, что на 344 рубля дороже, чем было.

В конце октября Минтранс РФ сообщил, что на стадии обсуждения находится проект федерального закона об увеличении почти в семь раз штрафов за неоплату проезда по платным автодорогам: с 1,5 до 10 тыс. рублей для легковых машин и с 5 до 30 тыс. рублей для грузовиков.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября Москва первой назначила штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам. Нарушивших проезд по платным магистралям на легковых автомобилях штрафовали на 1,5 тыс. рублей, что было установлено Ространснадзором. Для нарушителей на грузовиках и автобусах штраф составлял 5 тыс. рублей. Сборы шли в федеральный бюджет.

14 января сообщалось, что количество проездов по скоростным платным магистралям в России в 2024 году достигло 379 млн, что на 33% превышает показатель прошлого года. Значительный рост объясняется в том числе запуском новых участков трасс. В компании напомнили, что в конце 2023 года открылось движение по всей магистрали М-12 «Восток», соединяющей Москву и Казань. А летом 2024 года заработал обход Твери на трассе М-11 «Нева», который обеспечил бесшовное сообщение между Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью.